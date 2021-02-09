Дополнительные каникулы сделали для первоклассников Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице первоклашки отправились на дополнительную неделю отдыха от учебы. Самая длинная в году четверть будет для них не такой длинной, как у остальных школьников.

- Каникулярные даты школы краевой столицы определили по своему усмотрению, - рассказал Алексей Соболев, начальник отдела городского управления образования. - Часть образовательных учреждений отправила первоклассников на отдых с восьмого февраля, а часть школ выделила для этого следующую неделю.

В управлении отмечают, что такие каникулы самым маленьким ученикам предоставляются каждый год. Дополнительная неделя отдыха учитывается при составлении графиков учебного процесса, поэтому отдых никак не отражается на успеваемости и получении знаний детьми. То, что первоклассникам необходимо знать по плану, они изучат до конца учебного года.

Кроме того, как сообщают в управлении, такая мера благотворно влияет на учебный процесс. Отдых помогает детям усваивать новый материал в полном объеме без перегрузок.

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