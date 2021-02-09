На общественный транспорт жалуются жители Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшую неделю в Хабаровске около десятка обращений поступило от жителей краевой столицы на ненадлежащую работу автобусов. Жители жалуются на холод в салонах автобусов, на преждевременное прекращение рейсов, на то, что транспорта нет на маршрутах, и на некорректное поведение водителей.

В связи с этим в мэрии города прошло собрание представителей профильного управления с транспортниками, на котором и обсудили текущие проблемы.

- Перевозчикам настоятельно рекомендуется проконтролировать все организационные моменты, чтобы избежать давки и выдержать расписание движения транспорта, так как пассажиропоток увеличился с начала недели, - рассказал Владимир Ощановский, начальник профильного управления мэрии.

В управлении добавили, что уже в понедельник, восьмого февраля, на дорогах работало 578 автобусов, 37 трамваев и 17 троллейбусов. Проблем с топливом нет. Работа идет по графикам.

С транспортниками обсудили все возникшие вопросы. Обратили особое внимание на соблюдение противоэпидемических мер и мониторинг транспорта в приложениях. А также на систему безналичного расчета в транспорте.

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