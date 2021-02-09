Почетного гражданина выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Администрация города Хабаровска начала прием документов на выдвижение горожан для присвоения им звания «Почетный гражданин – 2021». Кандидаты, которых выдвигает общественность, должны быть достойными этого звания, по мнению горожан.

- Подтвердить выдвинутых горожан на присвоение звания необходимо до первого марта 2021 года, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Для этого нужно собрать определенные документы и передать их в мэрию, в 66 кабинет. Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефону 41-97-77, 41-96-64.

Напомним, титул «Почетный гражданин» – это символ признания выдающихся заслуг перед городом, это награждение той деятельности, которую гражданин совершал во благо столицы края. Учреждается это звание за общественные заслуги и является высшим почетным званием города Хабаровска.

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