Главу по управлению центральным районом выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске выберут нового главу по управлению центральным районом. Претендовать на вакантную должность может любой желающий гражданин. Глава Хабаровска распорядился привлечь Общественную палату города к оценке кандидатов.

- Конкурс на замещение должности заместителя мэра - председателя комитета по управлению центральным районом города, ставшей вакантной после ухода на пенсию Сергея Иванова, стартует в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Сейчас городское управление кадров и муниципальной службы готовит необходимый пакет конкурсной документации, определяет критерии и требования к кандидатам.

Напомним, Сергей Иванов, исполнявший обязанности главы Центрального района около десяти лет, завершил свою карьеру и отправился на заслуженные отдых третьего февраля текущего года.

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