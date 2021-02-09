Ночные клубы и общепит Хабаровского края будут работать без ограничений по времени Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хорошая динамика снижения заболеваемости коронавирусом повлекла еще одно послабление ограничений. Коронавирусный штаб рекомендовал заведениям общепита и ночным клубам возобновить работу без ограничений по времени с 12 февраля.

- Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объемы тестирования, ведем масштабную кампанию по вакцинации жителей края, - сказал Михаил Дегтярев. - Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты.

Налоговые органы отмечают, что в крае сейчас работает 1286 предприятий общепита. Год назад их было 1600. Товарооборот по отрасли снизился по сравнению с прошлым годом. Предприятиям едва хватает денег на оплату аренды и заработную плату сотрудникам.

Снятие ограничений по времени работы не значит, что масочный режим отменен. Работать общепит должен так же, с соблюдением масочного режима и требований по рассадке посетителей.

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