Госслужащую, похитившую два миллиона рублей, осудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о растрате двух миллионов рублей госслужащим.

Дело было возбуждено в отношении жительницы города Вяземский, ее подозревали в хищении крупной суммы денег. ОМВД России по Вяземскому району и УФСБ России по Хабаровскому краю выяснили, что подсудимая работала в государственном учреждении в отделе учета и отчетности. В ее полномочия входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. Женщина вела расчеты зарплаты для работников, работала с кредитными организациями.

- В период с января 2019 года по июнь 2020 года злоумышленница увеличивала себе заработную плату за счет бюджетных денежных средств, вводя в документы фальсифицированные данные, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ущерб составил более двух миллионов рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления. Ее ждет наказание в виде условного лишения свободы на два с половиной года.

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