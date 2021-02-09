Ситуацию со слиянием двух школ прокомментировали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Управление образования города Хабаровска прокомментировало нашумевшее слияние двух школ в поселке Березовка. Как считают специалисты, нагнетание обстановки в родительском сообществе постами в соцсетях бессмысленно.

- В Березовке на расстоянии около 500 метров друг от друга расположены две школы. Условия в обеих школах хорошие, но все-таки немного разнятся, - рассказали в пресс-службе администрации города. - К примеру, в одной из них занятия идут в одну смену, в другой из-за нехватки кабинетов - в две.

В одной из школ есть территория, на которой в будущем можно построить хороший спортивный объект, тогда проблема со стадионами для обеих школ решится. Специалисты изучают вопрос слияния, проводят мониторинг и изучают опыт таких реорганизаций. Вопрос изучается тщательно для того, чтобы всем ученикам было комфортно учиться в школе.

Итоговое предложение будет вынесено на обсуждение родительского и педагогического сообществ.

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