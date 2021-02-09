Конкурс театрального искусства пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в период с 12 по 22 февраля 2021 года пройдет ежегодный краевой конкурс в области театрального искусства. Участвовать в нем будут театры Хабаровска и Комсомольска.

- Традиционно конкурс проходит в нескольких номинациях - «Лучший спектакль года», «Лучшая мужская/женская роль», «Лучший художник», - рассказали в Краевом музыкальном театре. - Есть и творческое соревнование среди постановок, которые дебютировали в прошлом году.

Организует конкурс министерство культуры Хабаровского края, в состав жюри входят авторитетные критики и театроведы. Всего в конкурс включено 10 спектаклей театров. Открытие конкурса состоится в музыкальном театре в Хабаровске, 12 февраля. На открытии зрители увидят «(не)Обыкновенный концерт».

На закрытии конкурса зрителям покажут мюзикл «Обыкновенное чудо», который победил в прошлом году на конкурсе.

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