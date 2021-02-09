Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Результаты медицинских исследований жители Хабаровского края смогут получать онлайн

На портале «Услуги 27» заработал соответствующий сервис
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Результаты медицинских исследований жители Хабаровского края смогут получать онлайн

Результаты медицинских исследований жители Хабаровского края смогут получать онлайн

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края теперь смогут узнавать результаты медицинских исследований посредством портала «Услуги 27». Для получения информации необходимо авторизоваться на портале и в разделе «медицинские исследования» найти нужные результаты.

- Сведения поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В свою очередь, в этот центр данные приходят из региональных учреждений здравоохранения, где граждане проходят исследования.

Результаты поступают на портал в течение 1-2 суток от момента их готовности в больнице. Примечательно, что теперь граждане могут не ходить в больницу для того, чтобы просто забрать результаты исследований, это можно будет сделать в режиме онлайн, всего в один клик. Результаты - строго конфиденциальная информация, третьи лица доступа к ней иметь не будут.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.