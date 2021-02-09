Результаты медицинских исследований жители Хабаровского края смогут получать онлайн Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края теперь смогут узнавать результаты медицинских исследований посредством портала «Услуги 27». Для получения информации необходимо авторизоваться на портале и в разделе «медицинские исследования» найти нужные результаты.

- Сведения поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В свою очередь, в этот центр данные приходят из региональных учреждений здравоохранения, где граждане проходят исследования.

Результаты поступают на портал в течение 1-2 суток от момента их готовности в больнице. Примечательно, что теперь граждане могут не ходить в больницу для того, чтобы просто забрать результаты исследований, это можно будет сделать в режиме онлайн, всего в один клик. Результаты - строго конфиденциальная информация, третьи лица доступа к ней иметь не будут.

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