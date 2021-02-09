Телеканалы и радиостанции приостановят вещание в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Внеплановое отключение эфирного вещания произойдет в Хабаровске с 10 по 12 февраля. Отключение связано с проведением профилактических работ.

В период с 10 по 12 февраля 2021 года будут временно прекращены эфирные трансляции следующих теле- и радиопрограмм:

10 февраля радиопрограмма «Комсомольская правда», которая вещает на частоте 88,3 МГц, прекратит вещание с 9:00 до 15:00 по местному времени. Однако программа «Это Хабаровск» на радио «Комсомольская правда» начинает работу с 8:00, и завтра, 10 февраля, с восьми утра в студии будет гость Владимир Сидоров, эколог, радиослушатели смогут задать свои вопросы экологу в указанный час, отправив сообщение на редакционный номер WhatsApp 8-962-223-38-83.

- 11 февраля с 09:00 до 17:00 по местному времени будет временно прекращена эфирная трансляция радиопрограммы «Радио Вера» частоты 107,9 МГц. 12 февраля с 10:00 до 16:00 по местному времени будут временно прекращены эфирные трансляции пакета цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); пакета цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс) и «Радио Россия» 104 МГц, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Во время внепланового отключения в радиоэфире будет тишина, а на экранах телевещания надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал».

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