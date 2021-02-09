Ситуация с бензином полностью стабилизировалась в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Недавний топливный кризис взбудоражил жителей Хабаровского края. «Комсомольская правда» пристально следит за развитием событий и рассказывает читателям о том, что происходит в регионе. Так, СМИ освещали ситуацию ежедневно, рассказывали о спекулянтах и продавцах мест в очередях, узнавали мнение горожан о текущем состоянии дел. Сегодня специалисты ТЭК выезжали на рейд по АЗС.

- Специалисты ТЭК объехали 52 АЗС, на всех в свободной продаже имеется бензин АИ-92, на 40 из них есть и АИ-95, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

То есть на сегодня, 9 февраля, ситуация окончательно стабилизировалась. На заправках города нет очередей, дефицита топлива не наблюдается. На нефтеперерабатывающем заводе за прошлые сутки выработали 1900 тонн 92 бензина. С ночи все 84 автозаправочные станции «ННК» были обеспечены топливом. Бензин развезли не только в краевой столице, но и по АЗС междугородних трасс и в Комсомольск-на-Амуре.

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