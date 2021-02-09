Почти полмиллиона похитили у жителя Хабаровского края через онлайн-банк Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Комсомольском районе правоохранительные органы завели уголовное дело по факту хищения 460 тысяч рублей с помощью онлайн-банка у жителя района.

С заявлением в полицию обратился житель села Шелехово. Он сообщил о пропаже сотового телефона и денег с банковского счета. Мужчина сказал, что у него пропало 460 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее не судимого 19-летнего жителя поселка Ягодный, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Установлено, что подозреваемый похитил сотовый телефон, находясь в гостях у заявителя.

Как рассказали правоохранители, мужчины вместе употребляли алкоголь. Фигурант похитил телефон и затем перевел со счета хозяина деньги на счета двух своих знакомых. После он попросил знакомых обналичить деньги. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Преступнику грозит лишение свободы сроком до шести лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

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