Застройщика осудили за мошенничество в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровским районным судом вынесен обвинительный приговор застройщику за мошенничество в крупном и особо крупном размере.

- Сегодня приговором Хабаровского районного суда директор общества с ограниченной ответственностью «Тополек» признан виновным в совершении восьми преступлений по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 160 УК РФ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что обвиняемый строил многоквартирные дома в селе Тополево, воспользовался служебным положением и похитил денежные средства дольщиков. С несколькими дольщиками застройщик заключил договоры на участие в строительстве, а права собственности заключены были на других людей. Помимо этого фигурант заключил договор купли-продажи на нежилое помещение. Деньги дольщиков он присвоил себе.

Всего в деле выявлено 26 потерпевших, ущерб от действий застройщика составил почти 20 миллионов рублей.

Подсудимый вину не признал. Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет.

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