Рейтинг управляющих компаний подготовил госконтроль в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Михаил Дегтярев распорядился разработать рейтинг «управляек» в Хабаровском крае, чтобы люди могли сами выбирать понравившуюся. В рейтинге указаны как добросовестные организации, так и те, к которым были претензии у надзора.

- Рынок управляющих организаций сегодня огромен. Выбрать какую-то одну компанию жильцам бывает крайне сложно, - рассказал Николай Орлов, и.о. начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края. - При этом от собственников квартир все чаще поступают нарекания на качество работы управляющих компаний.

Так как люди не осведомлены, что можно поменять управляющую компанию, рейтинг придется кстати.

Рейтинг составили на основе аналитики работы УК. Для этого была разработана специальная методика и изучен опыт регионов. В расчет брались и жалобы жильцов в том числе.

Посмотреть рейтинг можно на сайте правительства региона.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.