Мужчину, который грабил женщин на улицах, осудили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину, который совершил множество уличных грабежей на улицах и в подъездах города, приговорили к пяти годам колонии особого режима.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с мая по август прошлого года обвиняемый нападал на женщин на улицах краевого центра и в подъездах многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Он высматривал на улице горожанок, шеи которых украшали ювелирные изделия из золота, преследовал их до подъезда и заходил в здание вместе с ними. Как только жертва поднималась на свой этаж, злоумышленник срывал с потерпевшей золотую цепочку и скрывался в неизвестном направлении.

По информации правоохранительных органов, два грабежа мужчина совершил на улице и еще три - в подъезде.

Мужчину задержали, оказалось, что он уже сидел в тюрьме ранее. Первый грабеж он совершил через месяц после освобождения. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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