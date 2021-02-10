На праздничном открытии нового «Галамарта» в Хабаровске любой второй товар обойдется всего в 1 рубль

13 февраля в Хабаровске состоится праздничное открытие нового народного магазина «Галамарт», и в этот день всех пришедших ждет самая, пожалуй, выгодная акция, какая только может быть: любой второй товар из всего ассортимента магазина будет стоить всего 1 рубль! Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Большая, 88, ТЦ «Горизонт».

А это значит - любые хозтовары для дома, бытовая техника, посуда, современные игрушки, текстиль, товары для спорта! Все это и многое другое можно приобрести всего за 1 рубль. Скажем, новую мультиварку или кофеварку, чтобы утро всегда начиналось с хорошего настроения.

Кроме того, в этот же день будет возможность получить главные подарки от «Галамарта» - сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

Также в магазине действуют специальные цены с 4 по 12 февраля: электрический чайник - 249 рублей, литая сковорода - 399 рублей, тостер - 449 рублей, ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 сантиметр - 5 999 рублей. И еще много-много скидок на разные группы товаров.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи, причем все - по очень приятным ценам. Ну а в дополнение к ним здесь всегда действуют акции, скидки и распродажи, так что шоппинг всегда будет выгодным.

Адрес: г. Хабаровск, ул. Большая, 88, ТЦ «Горизонт»

Часы работы: 10:00 - 21:00

www.galamart.ru