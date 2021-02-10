Обстановка в Хабаровском крае 10 февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 10 февраля, в Хабаровском крае не ожидается никаких метеорологических аномалий.

В краевой столице существенных осадков не будет. Температура воздуха в дневное время достигнет -10 градусов. Ветер будет юго-западного направления, до 11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края также не ожидается снега. Днем воздух может прогреться до -6 градусов. Ветер дует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центре региона также не будет снегопада. Днем от -5 до -20 градусов. Ветер различных направлений 2-14 метров в секунду.

А вот на севере края все еще местами идет небольшой снег и метель. Температура днем достигнет -2 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-14 метров в секунду, на побережье сильные ветряные порывы до 20 метров в секунду.

Радиоактивное загрязнение в пределах нормы. Уровень колеблется от 8 до 20 мкр/ч. Солнечная активность очень низкая.

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