Из-за аварии на котельной в 27 домах ЕАО стало холодно Фото: Олег ЗОЛОТО

Прошедшей ночью в городском поселении Облучье Еврейской автономной области произошла очередная коммунальная авария. На котельной сломался дымосос, вследствие чего понизилась температура энергоносителя в системе отопления.

- Из-за этого похолодало в 27 многоквартирных жилых домах и четырёх социально значимых объектах, - рассказали в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

В результате в Облучье возникла угроза чрезвычайной ситуации. На место, где произошла авария, вечером девятого февраля выехал губернатор области, Ростислав Гольдштейн, вместе с начальником ГУ МЧС России по ЕАО Романом Бойко. Губернатор провел осмотр котельной и проверил, как идут работы по устранению аварии.

Жителям пострадавших домов было предложено переждать ремонтные работы во временных пунктах размещения. Жители отказались, остались в домах и грелись с помощью обогревателей. Авария была устранена к 8:00 10 февраля.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.