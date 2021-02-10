В Хабаровском крае благоустроят дворовые территории Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В городах и поселениях Хабаровского края в этом году пройдет ремонт и благоустройство дворовых территорий. Финансирование выделяется в рамках программы формирования современной городской среды. Муниципалитеты, которые в 2021 году затронет программа, начнут выбирать уже на этой неделе.

- Федерация средства на благоустройство дворов не выделяет, поэтому край разработал собственную программу, в рамках которой за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В этом году их сумма превысит 100 миллионов рублей.

Ремонтные работы включают в себя асфальтирование, оборудование ливневой канализации, бордюров и установку уличного освещения.

Для получения финансирования собственники должны принять соответствующее решение на общедомовом собрании, составить смету и передать ее в администрацию поселения или района городского округа. Затем власти населенного пункта передают заявку в краевое правительство.

Напомним, за последние два года в Хабаровском крае отремонтировали порядка 260 дворов. Потратили на это больше 380 миллионов рублей. В прошлом году активный ремонт прошел в Городе юности, туда было направлено дополнительно 125 миллионов рублей.

В регионе помимо дворовых обустраивают и общественные территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», финансирование идет из федерального бюджета. Так, за последние два года в крае благоустроили 258 общественных территорий. К 2024 году в планах ремонт еще 352.

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