Больше 50 тысяч доз вакцины привезут в Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае снижается. За минувшую неделю в регионе зарегистрирован 1731 заболевший. Сокращается и коечный фонд для больных ковидом. За январь коек стало на 1700 меньше. Некоторые больницы вернулись к своему профилю работы.

Продолжается и массовая вакцинация населения региона.

- Если мы хотим быстрее снять маски, уменьшить социальную дистанцию, вернуться к нормальной жизни - нужно достичь отметки в 60% привитого населения против коронавирусной инфекции, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. - Все условия для этого в регионе созданы: вакцина продолжает поступать. В начале февраля доставлено 2500 доз, их распределили по медицинским организациям. В течение месяца поступит еще 54 тысячи доз вакцины.

Для того чтобы не допустить распространения инфекции в отдаленных районах края, на авиаперелеты в Аян и Нелькан допускаются пассажиры с отрицательным тестом на коронавирус.

Продолжается мониторинг ситуации с заболеваемостью ОРВИ в крае. Сейчас заболеваемость спадает.

- Снижение темпов заболеваемости создает благоприятную ситуацию для продолжения проведения прививочной кампании по клещевому энцефалиту и против коронавирусной инфекции, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Промежуток между прививками должен составлять один месяц.

В Хабаровском крае, в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, продолжается снятие ограничительных мер. В частности послабления затронули общепит и ночные клубы.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.