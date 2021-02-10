Льготные займы получат лесозаготовители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Со следующего года из России запретят вывозить необработанные лесоматериалы хвойных и ценных лиственных пород. Сейчас из-за большой пошлины снизился объем сбыта леса за границу. В этой связи перед предприятиями стоит вопрос переориентации из лесозаготавливающих в перерабатывающие.

- Согласно прогнозам, в ближайшие три года ожидается увеличение экспорта продукции переработки: пиломатериалов, шпона, топливных гранул, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Активная работа предприятий в этом направлении может привести к появлению более тысячи новых рабочих мест.

Небольшие лесозаготовительные компании могут воспользоваться финансовой поддержкой и получить от 20 до 100 миллионов рублей кредитных средств по ставке от одного до трех процентов годовых.

Такие льготные займы являются целевыми. На средства можно модернизировать мощности производства, в рамках программы можно приобрести оборудование, причем как отечественное, так и импортное.

При этом добыча сырья идет полным ходом, поэтому предприятиям помогут купить дорогостоящую технику посредствам лизинга.

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