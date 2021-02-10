Дело о выращивании наркотиков в Хабаровском крае рассмотрит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае закончилось расследование дела, связанного с незаконным взращиванием и хранением наркосодержащих растений.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственного подразделения УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре установлено, что 65-летний ранее не судимый местный житель незаконно выращивал и хранил растения, содержащие наркотические вещества, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в прошлом сентябре нашли и изъяли у обвиняемого с участка 600 кустов конопли. Мужчина пояснил, что выращивал наркотик для личного употребления. Также сотрудники нашли у мужчины пакет с наркотиками весом 650 граммов.

- Расследование дела, возбужденного по признакам преступлений, окончено, - сообщили в ведомстве.

Дело направлено в суд. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

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