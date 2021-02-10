На конкурс «Ростелекома » для журналистов и блогеров уже поступило свыше 100 работ

Цифровые технологии делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Фото: Ростелеком

Статьи, сюжеты и публикации в блогах проходят по спецноминации «Цифровой регион». Это одна из номинаций ежегодного Х конкурса «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома». Заявить в нее можно любой материал о цифровизации разных сторон жизни регионов и городов.

- Мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Их с каждым днем становится больше, в том числе благодаря работе нашей компании, - отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин. - Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки - этот список можно продолжать очень долго. Радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы.

Основные номинации конкурса: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальные - «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома». Прием заявок завершится 31 марта.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае, федерального - в июне. Победители отправятся на Дальний Восток, на остров Сахалин - территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Стратегический партнер конкурса - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, партнером выступает АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку проекту оказывает Группа «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.