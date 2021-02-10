Воспитанники детских садов заболели кишечной инфекцией в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

О том, что в Хабаровске дети заразились кишечной инфекцией, в следственном комитете узнали из средств массовой информации и сразу же организовали процессуальную проверку воспитательных учреждений.

- В ее ходе было установлено, что в феврале 2021 года в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» по итогам медицинского обследования выявлена кишечная инфекция у пяти воспитанников и двух работников указанного учреждения, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - В настоящее время угрозы здоровью воспитанников и работников не имеется.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как обещают в ведомстве, после окончания проверки будут наказаны все, кто своим действием или бездействием способствовал распространению кишечной палочки в детском саду. Прежде всего это люди, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемических норм в учреждении.

Максимальная санкция по статье «Нарушение санитарно-эпидемических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» - до двух лет лишения свободы.