Экс-губернатора Хабаровского края могут лишить свободы на семь лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Замоскворецком суде Москвы прошли прения сторон по делу Виктора Ишаева. Обвинение просит назначить бывшему политику наказание в виде семи лет лишения свободы. Обвинители считают, что экс-губернатор Хабаровского края должен возместить материальный ущерб компании НК «Роснефть». Об этом сообщают федеральные СМИ.

Напомним, по версии следствия, Виктор Ишаев, будучи вице-президентом «Роснефти», сдал в аренду представительству компании помещение, которое принадлежало его же компании ООО «Бейс». При этом сумма арендной платы была «явно завышена». Геннадий Кондратьев, руководитель представительства «Роснефти», зная о том, что цена завышена, все же профинансировал аренду.

Так, Виктор Ишаев с марта 2019 года находится под домашним арестом. Гособвинение считает, что вина и политика, и Геннадия Кондратова полностью доказана, и Виктора Ишаева следует лишить свободы на семь лет, а Геннадия Кондратьева - на четыре года. При этом сумма ущерба, по информации следствия, составила не 23 миллиона, как заявляли ранее, а 7,5.

Подсудимые настаивали на оправдательном приговоре, или же чтобы при вынесении решения суд учел их заслуги и возраст, к тому же Виктор Ишаев часть ущерба уже возместил.

Суд огласит решение по делу в понедельник, 18 февраля.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.