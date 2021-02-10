Семь тысяч раз за год обратились на портал «Голос 27» жители Хабаровского края

Семь тысяч раз за год обратились на портал «Голос27» жители Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае жители активно решают свои насущные вопросы, ведя диалог с властями. С помощью портала «Голос 27» люди подают обращения напрямую в правительство региона, органы местного самоуправления или организации.

- За 2020 год граждане оставили более семи тысяч обращений на портале, - рассказали в пресс-службе правительства края. - Популярными были и есть вопросы, связанные с жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством.

Подать обращения на сайте можно почти по 120 направлениям.

Для работы на сайте необходимо авторизоваться. Сделать это можно, введя номер телефона или адрес электронной почты. Также попасть на портал можно через сайт «Госуслуги» или соцсеть «ВКонтакте».

На портале можно посмотреть информацию о рассмотрении вопроса и о принятом решении. Для удобства пользователь может подписаться на обновления по обращению. Сайт доступен в мобильной версии.

Напомним, портал работает в регионе с 2013 года. За все время через него решили свои вопросы почти 25 тысяч обратившихся.

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