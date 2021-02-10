Хабаровчанке, ветерану войны Марии Сафроновой исполнилось сто лет Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 10 февраля, хабаровчанка, ветеран войны Мария Сафронова празднует свой вековой юбилей. Сергей Кравчук приехал лично поздравить юбиляршу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Сегодня я счастлива! Моя жизнь удалась, рядом со мной всегда любимая семья. Я полна энергии и почивать на диване в ближайшие годы не собираюсь, - поделилась Мария Сафронова.

Мария Степановна принимает поздравления от близких людей и от многих почетных граждан города. Градоначальник привез ветерану поздравление от президента страны, в котором Владимир Путин благодарит Марию Степановну за заслуги перед Родиной и желает ей здоровья.

Мария Сафронова родилась в 1921 году в поселке Уссерта Кемеровской области. Участвовала в войне, в 1946 году переехала в Хабаровск. Мария Степановна награждена орденом Славы третьей степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». Кроме того, она получила звание «Ветеран труда».

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