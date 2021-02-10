Дополнительную остановку на 11 горбольнице просят сделать жители Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Ветераны и пенсионеры, которые проживают в Индустриальном районе краевой столицы, обратились к градоначальнику с просьбой сделать дополнительную остановку для общественного транспорта на улице Краснореченской, напротив городской больницы №11.

Мэр Хабаровска провел выездное совещание по данному вопросу.

- При реконструкции улицы Краснореченской автобусную остановку «МЖК» перенесли ближе к трамвайной остановке, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Это решение прошло госэкспертизу и согласование в ГИБДД.

В итоге поток машин разгрузился, а людям, особенно пенсионного возраста, стало труднее добираться до больницы.

Мэр Хабаровска поручил проработать варианты решения вопроса.

- Мы обязаны учитывать интересы людей. Сейчас важно найти такое решение, которое будет учитывать интересы как пешеходов, так и автомобилистов, - сказал Сергей Кравчук.

Общественники предложили установить также светофор в этом месте и перенести подъезд к больнице.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.