Устный зачет по русскому языку сдали девятиклассники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Почти 13 тысяч девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае. Те, кто прошел его хорошо, получат плюс к допуску на ГИА.

- Собеседование включает в себя четыре задания. Первое - чтение текста вслух, второе - пересказ с дополнениями, третье - рассказать монолог по выбранной теме, четвертое - побеседовать с экзаменатором на выбранную тему, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ребята по итогам собеседования получали баллы, максимальное число - 20, затем ученику ставили либо «зачет», либо «незачет». Для «зачета» нужно было набрать минимум 10 баллов. На выполнение заданий давалось по 15 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья условия прохождения смягчались.

При проведении собеседований соблюдались все необходимые противоэпидемические меры. Результаты собеседования будут известны к 25 февраля.

Такой формат зачета проводится в регионе уже третий год. Успешная сдача влияет на допуск к ГИА.

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