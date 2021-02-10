Платить за вывоз мусора жители Хабаровского края будут управляющим компаниям Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Со дня на день жители региона получат квитанции на оплату ЖКХ за январь. В краевой столице оплата вывоза мусора будет включена в плату за содержание жилья. То же с районом имени Лазо.

- В квитанциях хабаровчан и жителей района имени Лазо за декабрь 2020 года плата за вывоз мусора была выделена отдельной строкой, оплата шла регоператору, который оказывал эту услугу, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Сейчас же все получат такие же платежные документы, какие были до декабря 2020 года.

То есть мусором теперь снова занимаются управляющие компании.

В министерство ЖКХ края жалуются жители частного сектора на квитанции за декабрь, в ведомстве уточнили, что мусор регоператором вывозился, возможно, жители просто не видели мусоровозов и не выставляли мусор в контейнеры. Теперь, если есть жалобы у жителей частного сектора, то нужно обращаться администрации муниципальных образований.

Такая система будет реализовываться до тех пор, пока не определится новый регоператор. Сообщать о проблемах с мусором можно в соответствующее ведомство в правительстве края. Жалобу оставить можно, позвонив по телефону 40-23-40.

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