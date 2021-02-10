Поддельные права изъяли у жителя Комсомольска-на-Амуре

Подделанные права изъяли у жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью прошлого года на дорогах города Комсомольска-на-Амуре сотрудники госавтоинспекции при патрулировании улиц остановили автомобиль с целью проверки документов водителя.

- Подлинность водительского удостоверения, предоставленного автолюбителем, вызвала сомнения у полицейских, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Результаты проверки по базе данных показали, что водительские права с указанным номером были выданы на имя другого человека.

Правоохранительные органы забрали водителя в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что водитель купил фальшивый документ через интернет. Действующего водительского удостоверения мужчина не имеет.

Эксперт заключил, что удостоверение имеет признаки подделки. Расследование уголовного дела по признакам преступления «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», окончено, добавили в пресс-службе.

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