«Не будет бензина - будет социальный взрыв»: Дегтярев о ситуации в районах края Фото: Петр МОЛОТОВ

Михаил Дегтярев провел оперативное совещание по вопросам дефицита бензина в районах Хабаровского края. Напомним, в Хабаровске только закончился топливный кризис, который разгорелся недавно из-за вставшего на модернизацию нефтеперерабатывающего завода. В краевой столице наблюдался серьезный дефицит бензина, на заправках скапливались огромные очереди, были даже спекуляции топливом в интернете. Кризис благополучно закончился с возобновлением работы завода.

Теперь в Хабаровском крае остро встал вопрос с дефицитом топлива в районах края. Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию и провел совещание по данному вопросу с главами районов, краевым комитетом по развитию ТЭК, независимыми нефтетрейдерами.

- Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах, - говорит Михаил Дегтярев. - Возник дефицит - Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому - ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос.

Михаил Дегтярев добавил, что на имя зампреда правительства страны Александра Новака направлена телеграмма с просьбой зафиксировать объемы продажи бензинов через биржу на одну торговую сессию.

При этом глава региона акцент сделал на том, что необходимо разработать акт о субсидировании перевозок топлива в регион с помощью железной дороги.

- Есть договоренность, которой мы достигли буквально накануне ночью, - говорит врио губернатора края. - Дочерние предприятия «Роснефти» выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз. Это временная мера, за что мы благодарны руководству ПАО НК «Роснефть».

Кроме того, Михаил Дегтярев сказал, что предприниматели, которым принадлежат автозаправочные станции, должны лучше планировать рабочий процесс.

- Бензин - это товар, без которого не работает экономика. Не будет бензина - будет социальный взрыв, - сказал врио губернатора.

Михаил Дегтярев попросил глав районов тщательно отслеживать и контролировать топливную ситуацию на местах. Если возникают трудности - немедленно сообщать в правительство.

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