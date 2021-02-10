В марте в интернатах и домах престарелых Хабаровского края снимут ограничения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается постепенное снижение заболеваемости новой коронависрусной инфекцией. Проходит и послабление ограничительных мер для многих отраслей. Так, вопрос со снятием ограничений коснулся интернатов и домов престарелых. Здесь ограничения будут снимать с марта 2021 года.

- Уже почти год в стационарных учреждениях действует карантин. До марта в учреждениях будет проходить вакцинация постояльцев и персонала, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Коллективы работают посменно вахтовым методом. Сейчас эти ограничения не сняты. В учреждениях работают 580 человек.

В министерстве соцзащиты населения отметили, что в один момент снимать ограничения с абсолютно всех учреждений - необдуманно, поэтому процесс будет проходить постепенно. Сначала постояльцев привьют от инфекции, потом распустят с карантина.

На данное время в стационарах проходит плановый инструктаж сотрудников, отслеживается состояние здоровья работников и постояльцев, соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры.

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