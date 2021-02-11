Обстановка в Хабаровском крае 11 февраля:погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край постепенно приходит тепло. Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня днем, 11 февраля, в Хабаровском крае не будет никаких опасных метеорологических явлений.

В Хабаровске без осадков, днем воздух прогреется до -5 градусов. Ветер юго-западного направления до 10 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края преимущественно без снега. Днем на термометре может показаться отметка в -2 градуса. Ветер такой же, как в краевой столице - юго-западный, до 10 метров в секунду.

В центре края преимущественно без снега. Днем температура до -3 градусов, ветер до 14 метров в секунду.

На севере Хабаровского края по-прежнему метет. Местами снег. Днем температура поднимется до -1 градуса. Ветер западный и северо-западный, до 14 метров, а на побережье с порывами до 20 метров в секунду.

Уровень радиации в регионе в пределах нормы, колеблется от 6 до 18 мкр/ч. На реках края ледостав, солнце не слишком активное.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.