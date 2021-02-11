Предпринимателя года выберут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае каждый год проводится конкурс на звание лучшего предпринимателя. В этом году состязание традиционно состоится. С 10 февраля начался прием заявок на участие. Он продлится до 10 апреля текущего года в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

- Первые заявки уже поступили от представителей строительного сектора края, - рассказал Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Спикер добавил, что точное количество номинаций будет сформировано исходя из активности заявителей. Номинации конкурса: сельское хозяйство, лесная, рыбная отрасль, строительство, промышленность, общественное питание, торговля, общественный транспорт, сфера услуг и другие. Кроме того, будут представлены еще несколько специальных номинаций: «За вклад в развитие муниципального района», «Успешный старт», «Молодой предприниматель» и «Народный предприниматель».

Победителей конкурса наградят памятными знаками и дипломами.

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