Обстановка в ЕАО 11 февраля: заболеваемость коронавирусом, погода Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации правительства, в ЕАО на 11 февраля зарегистрировано 4255 заболевших коронавирусом в общем. Выздоровевших - 4048 человек. За все время пандемии в области от инфекции скончались 110 человек. 31 человека госпитализировали в больницу, 66 пациентов лечатся амбулаторно.

В области болеет пневмонией 151 человек. Из них 14 детей. В больницу с указанным диагнозом положили 80 человек, в том числе шесть детей. На ИВЛ пациентов нет.

Дома на карантине сидят 167 человек. За прошлые сутки в области провели тестирование на коронавирусную инфекцию 95 людям.

Гидрометеобюро города Биробиджана проинформировало о погоде в области и столице. Так, в Биробиджане 11 февраля днем будет облачно, температура воздуха достигнет -4 градусов, ветер восточный, юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Биробиджанском районе днем также до -4 градусов. В Ленинском районе днем до -3, а в Октябрьском до -2. Облученский район - до -5 градусов, а в Смдовичском до -4 градусов.

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