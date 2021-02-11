Мечты детей исполнились в Хабаровском крае с помощью «Елки желаний» Фото: Правительство Хабаровского края

В конце прошлого года в регионе стартовала акция «Елка желаний». В рамках акции представители органов власти, частные лица и организации исполняли желания детей из детских домов, из многодетных, малоимущих и приемных семей, и детей с особенностями здоровья.

Участники акции подавали заявку на сайте «Елка желаний», писали о своем желании. На региональный сайт поступило 141 обращение от детей. Ребята получили планшеты, компьютеры, конструкторы, игрушки, телефоны, фотоаппараты и прочее. Кое-кто просил подарить елку, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, поход на матч.

Итоги акции подвели в правительстве Хабаровского края.

- К 10 февраля удалось исполнить почти все желания детей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - У остальных мечта сбудется чуть позже - некоторые ребята попросили организовать поездки на смены во всероссийские лагеря «Океан» и «Орленок», которые запланированы на летний период.

Напомним, акцию поддержал президент России Владимир Путин.

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