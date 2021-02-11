Мост в Биробиджане закроют 11 февраля на ремонт Фото: администрация Биробиджана

По информации администрации города Биробиджана, сегодня, 11 февраля, в городе невозможно будет проехать по мосту, который пересекает реку Биру.

- С девяти утра до восьми вечера в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыто движение для всех видов транспортных средств по старому мосту через реку Биру, - рассказали в пресс-службе администрации Биробиджана.

Автомобилистам необходимо заранее продумать новый маршрут для движения и учесть информацию о закрытии моста.

В администрации города также сообщают, что в связи с ремонтом моста 11 февраля изменится движение автобусов следующих маршрутов: №№ 1, 3, 3Б, 6, 7, 7В, 9. Схемы движения общественного транспорта и расписание временно изменятся, некоторые автобусы поедут через новый мост.

Более подробную информацию о схеме и расписании движения общественного транспорта можно посмотреть также на сайте администрации города Биробиджана.

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