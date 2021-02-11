Бензин поступил на заправки в Советской Гавани и Ванино Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае на прошлой неделе возник дефицит топлива на автозаправочных станциях Советской Гавани и Ванино. Проблему разрешили, бензин в районы доставлен.

- Местная компания получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Топливом были заправлены одна АЗС в Советской Гавани и еще две - в Ванино.

На сегодняшний день на станции Токи есть цистерна, в которой 60 тонн 92-го бензина. Дополнительно комсомольский нефтеперерабатывающий завод отгружает еще столько же. Специалисты уверены, что этого хватит на первое время до следующих отгрузок.

Для еще одной сети автозаправок Комсомольск отправит 120 тонн 92-го бензина. Сеть имеет четыре колонки, пока функционирует лишь одна.

В общем, в регионе ситуация с дефицитом топлива урегулирована, хабаровский НПЗ начал работать в полную силу, за прошедшие сутки завод выпустил 654 тонны 92 бензина и 800 тонн - 95.

В краевую столицу поступил бензин из Сибири - всего 1140 тонн. Еще столько же везут. Нефтесклады заполнены. Все АЗС «ННК» работают в нормальном режиме.

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