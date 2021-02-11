Новый детский сад построят на улице Запарина в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице идет подготовка к строительству нового детского сада на 190 мест. Учреждение простроят на улице Запарина, вместо расселенных ранее ветхих домов. Место под постройку начали расчищать, сносить остатки ветхих домов.

В прошлом году мэрия города расторгла договоренность с китайским инвестором, который планировал на этом месте построить дом, но не приступал к работам в течение восьми лет.

- В администрацию Хабаровска постоянно поступали жалобы от жителей близлежащих домов, что там обосновались маргиналы и устроили там свалку, - рассказали в пресс-службе администрации города. – остальные постройки часто горели, поэтому решено быдло руинировать постройки.

В бюджете краевой столицы предусмотрены деньги на возведение садика. В этом году начнется проектирование, в следующем году экспертиза, а в 2023 году – начнется стройка.

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