Гонка «Лыжня России» пройдет 13 февраля в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровском крае в ближайшую субботу, 13 февраля состоится всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Старт будет дан в Городе юности на базе «Снежинка». Заявиться на забег можно на базе с 8:30 утра, а открытие состоится в 10:45.

- Встать на лыжи в забегах смогут как любители, так и профессиональные спортсмены, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Участников ждут дистанции на 5 и 10 километров. Первая для юношеи и девушек 2003 года рождения и моложе, вторая для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.

соревнования пройдут также в краевой столице, и в районах края. Для участия нужно принести с собой паспорт, полис ОМС, свидетельство о рождении, страховку. Участникам дадут сувенирную продукцию минспорта, а победителям вручат памятные сувениры ,кубки, медали и дипломы.

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