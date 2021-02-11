Михаил Дегтярев выслушал жалобы и предложения жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел очередной личный прием граждан Хабаровского края

- Мы максимально поддерживаем инициативы, направленные на повышение качества жизни в Хабаровском крае - у многих людей есть внятные предложения, которые даже не требуют особых затрат, - сказал врио губернатора региона. - Обращаются постоянно и с локальными проблемами - в этом тоже надо помогать. Не всё сразу, но вместе с министрами, муниципальными властями намечаем пути решения по каждому обращению.

Так, во время встречи выступил с обращением Хабаровский фермер Дмитрий Янцевич. Он рассказал, что на Дальневосточных гектарах развивает сельское хозяйство и хочет привлечь молодежь на работу, планирует зайти в ресторанный бизнес на собственных продуктах и развить экологический туризм. Однако сделать это возможно лишь с помощью правительства края.

Еще одна жительница края из Советской Гавани обратилась с жалобой на трудности доставки газовых баллонов и передала запрос жителей района про необходимость оборудовать остановки и урегулировать вопрос с социальным такси.

Жители Комсомольска-на-амуре пожаловались врио губернатора на то, что не могут добиться ремонта фасада дома и течи в крыше.

Жители Совгавани и Комсомольска обратились к Михаилу Дегтяреву по видеосвязи. Однако встретиться с врио можно и лично, когда тон приезжает в районы.

Михаил Дегтярев все вопросы, которые поступили ему во время приема, взял на контроль. Множество социально-важных, хозяйственных и личных просьб было адресовано врио. Часть из них удалось решить оперативно, часть будет решаться в ближайшее время.

Помимо прочего, по распоряжению Михаила Дегтярева были обеспечены лыжами образовательные учреждения в Верхнебуреинском районе, для инвалидов сделали пандус в Хабаровске, активистам из Ракитного посодействовали в организации ТОС. Так, и сегодня, 11 февраля личный прием граждан прошел продуктивно.

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