У предпринимателя из Хабаровска с карты похитили 109 тысяч рублей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в хищении денег.

- В правоохранительные органы за помощью обратился предприниматель. С его банковского счета неизвестный похитил 109 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выяснили, что бизнесмен в течение нескольких дней проводил время в компании малознакомых людей, распивал с ними алкоголь, а свою банковскую карту давал приятелям для того, чтобы оплатить покупки. Кроме того, предприниматель давал свой телефон, к номеру которого привязана карта. В результате мужчина не досчитался 109 тысяч рублей.

- Проанализировав данные по последним переводам со счета потерпевшего, оперативные сотрудники задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе. - Им оказался один из участников застолья.

Фигурант уже был уголовно наказуем ранее за кражи. Украденные деньги молодой человек потратил. В этой связи возбуждено уголовное дело. Совершившему преступление грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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