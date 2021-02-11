Заболеваемость пневмонией растет в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске участились случаи заболевания внебольничной пневмонией. Медики отмечают, что рост зарегистрирован среди пациентов в возрасте от 65 лет.

- За период с первого по седьмое февраля в краевой столице внебольничную пневмонию диагностировали 681 человеку, - рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на городское управление по физкультуре, спорту и здравоохранению. - Пациентов старше 65 лет в городе 303 человека. На лечении находятся 49 заболевших до 17 лет, 72 пациента от 18 до 39 лет, 257 - от 40 до 64.

По информации специалистов, случаев диагностирования гриппа в Хабаровске не зафиксировано. ОРВИ, в свою очередь, постепенно отступает. За неделю в больницы города с симптомами вируса обратились 5010 жителей.

Среди заболевших ОРВИ - 3477 детей до 14 лет, взрослых 1533. В больницу определили 14 человек, среди них семь не достигших совершеннолетия.

Врачи призывают горожан внимательнее относиться к своему здоровью и мерам защиты.

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