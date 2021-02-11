Прием документов на подпрограмму «Жилье для молодых семей» начнется 15 февраля в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в скором времени начнется прием документов от жителей, которые хотят участвовать в подпрограмме «Жилье для молодых семей» в 2022 году. Стартует прием 15 февраля и закончится 15 мая текущего года.

Чтобы стать участником подпрограммы, нужно чтобы супругам было не больше 35 лет. Если на участие претендует неполная семья, тогда родитель также будет иметь ограничения по возрасту. Кроме того, претендующая семья может рассчитывать на подпрограмму, если является нуждающейся в жилье.

Еще одно условие для участия - семейный доход должен быть таким, чтобы можно было получить и оплачивать кредит, который будет оформляться семьей для погашения разницы между субсидией и конечной ценой жилья.

- Подать документы на участие в подпрограмме можно в МФЦ на Серышева, 31 Б, на Суворова, 25 А и на Тихоокеанской, 171 А, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Какие документы необходимы для подачи заявки, можно узнать по телефонам 40-89-94 и 40-89-92.

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