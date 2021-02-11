Выездная вакцинация набирает обороты в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Формат выездной вакцинации набирает обороты. Так, 16 поликлиника приехала в школу-интернат №6 в краевой столице.

Для сохранности свойств вакцины ее перевозят в специализированном термоконтейнере. В нем соблюдена нужная температура.

- Несмотря на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риск заражения по-прежнему высок, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на директора интерната.

Работники социальной сферы, так же, как и врачи, находятся в группе риска заражения, поэтому в интернате решили поставить прививки.

Министерство здравоохранения Хабаровского края отмечает, что жители региона стали больше интересоваться вакцинацией. Многие приняли решение поставить прививку. Записаться на манипуляцию можно, позвонив по телефонам поликлиник, или с помощью портала государственных услуг.

На сегодняшний день прививку поставили более 15 тысяч жителей региона. Вакцинация становится все более востребованной у населения. Напомним, вакцинация против коронавирусной инфекции является добровольной.

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