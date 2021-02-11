Жители Хабаровского края жалуются на 107 автобус Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края стали чаще жаловаться на 107 автобус из-за того, что нарушается расписание рейсов, а сами машины не соответствующего класса. На жалобы обратили внимание в правительстве региона.

- Специалистами выявлены непозволительные при исполнении госконтракта нарушения, - сообщили в правительстве края. - В частности имеются нарекания в плане расписания и класса машины.

Мониторинг и контроль этого вопроса продолжится на правительственном уровне. Власти будут отслеживать своевременность рейсов.

Проверка прошла в селе Бычиха и в Хабаровске. Специалисты проверили 10 пригородных автобусов. Информацию о нарушениях отправят в соответствующее государственное управление для того, чтобы были приняты необходимые меры.

Кроме того, власти проверили, как соблюдается масочный режим.

Сотрудники министерства предупредили персонал и пассажиров о необходимости соблюдения мер защиты.

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