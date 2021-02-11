Для школьников Комсомольска-на-амуре прошел «Урок мужества» Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Ученикам 34 средней школы Комсомольска-на-Амуре рассказали об истории афганской войны, о том, как наши солдаты воевали там и проявляли свои стойкость и мужество, хранили верность долгу и данной присяге.

- «Урок мужества» провели зампред общественного совета при УМВД России по Комсомольску-на-Амуре и председатель ветеранской организации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В ответ ученики приготовили концерт, рассказали стихи и спели военные песни.

На мероприятие пригласили вдову полковника милиции в отставке Анатолия Коломина - Раису Васильевну. Коломин служил в РВД больше 30 лет. Будучи на пенсии занимался патриотическим воспитанием детей. Он служил в Афганистане, в войсках специального назначения. За свои заслуги был награжден Орденом Красной Звезды, медалями «Воин Интернационалист», «Воин Интернационалист от благодарного афганского народа».

В конце встречи школьники выразили глубокую благодарность за такой интересный урок.

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