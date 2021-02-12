Обстановка в Хабаровском крае 12 февраля: погода, пожары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на 12 февраля в регионе погодных аномалий не прогнозируется.

- За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано семь пожаров, из них в жилом секторе два, остальные на прочих объектах, - рассказали в пресс-службе главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю.

Погода в регионе 12 февраля: в Хабаровске снега не будет, воздух прогреется до -4 градусов. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду. На юге Хабаровского края осадков не ожидается, днем до +4 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.

В центре региона температура колеблется в разных районах от -2 до -9 градусов. На севере края местами пройдет небольшой снежок. Температура может опуститься до -9 градусов.

На реках Хабаровского края ледостав. Солнечная активность низкая.

В регионе продолжает действовать масочный режим.

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