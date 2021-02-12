Полуфинал конкурса эстрадных исполнителей пройдет в Хабаровске 14 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в грядущие выходные пройдет полуфинал конкурса «Тайна. Талант. Виктория». Мероприятие состоится в краевом Дворце дружбы «Русь». Конкурс проводится среди эстрадных танцоров и певцов. На участие заявлено больше 300 человек.

- Проект проводится с целью выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей эстрадной песни и танца, а также популяризации эстрадных жанров, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Это первый конкурс, который проходит на безвозмездной основе для участников после отмены организационных взносов для учащихся детских школ искусств по поручению Михаила Дегтярева.

В 2021 году участники конкурса будут состязаться в трех номинациях - вокал, хореография и оригинальный жанр.

Вокал включает в себя сольные исполнения, дуэты, вокальные ансамбли. В номинации по хореографии выступят также солисты, ансамбли и малые формы. Номинация оригинального жанра включает в себя программу и пантомиму, и цирковые номера, акробатические постановки и инструментальные исполнения.

В конкурсе участвует несколько возрастных категорий - младшая, средняя и старшая: до 11 лет, от 12 до 16 лет и от 17 до 35 лет соответственно.

Само мероприятие состоится 14 февраля. Начало в три часа дня. Участие примут около 300 исполнителей.

- Это солисты и коллективы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, села Мирное и села Некрасовка Хабаровского района, поселка Новый Ургал Верхнебуреинского района, а также Бикина Бикинского района, Биробиджана Еврейской автономной области. Мероприятие состоится 14 февраля в 15:00, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2020 году в номинации «Хореография» выиграла гран-при студия «Мираж» из краевой столицы. Лучшей вокалисткой стала Юлия Филиппова из Хабаровска.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.